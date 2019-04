Zeit für sich selbst Britney Spears: Ihre Schwester und ihr Freund stärken ihr den Rücken

Eine zarte Seele

Britney Spears' Entscheidung bekommt in Anbetracht ihrer persönlichen Historie eine gewisse Brisanz. Denn der ehemalige Kinderstar geriet im Jahr 2007 in eine veritable Lebenskrise. Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Tänzer Kevin Federline (41), mit dem sie zwei Söhne hat, ließ sie sich den Kopf kahl rasieren. Daraufhin begab sie sich kurzzeitig in ein Suchttherapiezentrum in Kalifornien.

Ende 2007 wurde Federline das alleinige Sorgerecht für die Söhne zugesprochen, Spears bekam lediglich ein Besuchsrecht unter Aufsicht. Anfang 2008 eskalierte die Situation erneut. Nachdem sich die Sängerin mit ihren Kindern in ihrer Villa in Los Angeles verbarrikadiert hatte, wurde sie in eine Klinik zwangseingewiesen. Anfang Februar 2008 wurde die Sängerin entmündigt. Das Gericht setzte ihren Vater als Vormund ein. Seither verwaltet er ihr Millionenvermögen.