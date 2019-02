Zeit für neue Herausforderungen Aylin Tezel steigt beim Dortmunder "Tatort" aus

Nur noch zwei Folgen, dann wird das Dortmunder "Tatort"-Team ohne Ermittlerin Aylin Tezel (35, "Am Himmel der Tag") auskommen müssen, wie der WDR am Mittwoch vermeldete. In der Pressemitteilung kündigt die Schauspielerin an, dass sie sich dazu entschlossen habe, die Krimi-Reihe zu verlassen: "Ich hatte eine wirklich wichtige und wertvolle Zeit beim 'Tatort'".