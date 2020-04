"Zeit für mich selbst nehmen" Wincent Weiss kann der Corona-Krise viel Positives abgewinnen

Die Isolation während der Corona-Krise hat für viele Menschen nicht nur negative Auswirkungen. Man verbringt mehr Zeit mit den Liebsten oder erledigt endlich Dinge, die man zuvor auf die lange Bank geschoben hat. So auch Wincent Weiss (27, "Irgendwie anders"), der dem ganzen viel Positives abgewinnen kann: "Ich kann mir mehr Zeit für mich selbst nehmen und alles angehen, was ich sonst die letzten Jahre aufgeschoben habe", verrät der Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.