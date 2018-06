"Zeit für Frischfleisch" Ruth Moschner verabschiedet sich von "Grill den Profi"

Nach über 160 Shows und mindestens genauso vielen farbenfrohen Outfits ist es für Ruth Moschner (42) an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Auf Instagram verabschiedet sich die Moderatorin jetzt von der VOX-Sendung "Grill den Profi", deren Aus am Dienstag vom Sender bestätigt wurde. Es wird in naher Zukunft keine nächste Staffel der Nachfolger-Show von "Grill den Henssler" geben. Auch durch diese Sendung hatte die 42-Jährige von 2013 bis 2017 souverän geführt.