Gasthaus Ludwig buw. Maisinger Seehof. Mit der S-Bahn bis Possenhofen, dann mit dem Bus 982 weiter bis Maising Länge: 6,5 km

6,5 km Einkehr: Maisinger Seehof, Gasthaus Ludwig (ist aber gerade beides in der Winterpause!)

Murnauer Moos: Ab ins Moor

Das Murnauer Moos ist das größte zusammenhänge Moorgebiet in Mitteleuropa. Wer an düstere Wälder und mystische Kreaturen denkt, irrt. Der Wanderweg führt an saftig grünen Wiesen, der Heimat für viele Pflanzen und Tieren, etwa den Raubwürger, den Wachtelkönig, den fleischfressenden Sonnentau. Den Gang an der Ramsach-Kirche starten, entlang der Bäche Ramsach und Lindach nach rechts auf den Bohlensteig wandern. Über Westried zum Hohenrücken. Das Panorama über Alpen und Moos ist fantastisch.

Regionalbahn vom Münchner Hbf. bis Murnau Länge: ca. 12 km

ca. 12 km Einkehr: Gaststätte Ähndl in Murnau (Ramsachstraße 2)



Wenn Bewegung auf Kunst trifft

Ein Museum unter freiem Himmel gibt es in Wasserburg am Inn - für all diejenigen, die beim Spazierengehen auch noch etwas nettes anschauen wollen. Entlang des Skulpturenwegs, der 1988 eröffnet wurde, sind rund 30 Werke namhafter Künstler um die Westseite der Stadt aufgebaut.

Der Weg schlängelt sich, wie der Fluss, rund um die Altstadt im Nordosten der Stadt. Die Fortführung des Skulpturenwegs ist der Naturwissenschaftliche Panoramaweg, der auf Tafeln entlang des Wegs viel Wissenswertes zur Astronomie parat hält. Praktisch: Wer den Spaziergang abkürzen will, kann jederzeit in Richtung Altstadt abbiegen.

zum Beispiel an der Roten Brücke (Zirnweg) und dann immer den Fluss entlang. Zurück über den Riedener Weg und Unter der Schanz (Bahn bis Wasserburg, dann mit Bus 9418/9421 bis zur Stadtmauer) Länge: ca. 2,5 km

ca. 2,5 km Einkehr: viele Cafés und Kneipen in der Wasserburger Altstadt

Traumhafte Fernsicht von der Ilkahöhe

Man kann noch so stolz auf seine Handy-Kamera sein – auf der Ilkahöhe setzen ihre Bilder nicht annähernd das um, was das Auge wahrnimmt: Fernsicht auf Benediktenwand, Gamsjoch und Zugspitze mit dem glatten Starnberger See im Vordergrund. Ein Traum auf 726 Metern Höhe. Obacht: Restschnee macht's streckenweise sehr rutschig.

Vom S-Bahnhof Tutzing sind es gut drei Kilometer (meist ansteigend); wer weniger mag, kommt mit dem Auto (Beschilderung in Tutzing folgen) Einkehr: Forsthaus Ilkahöhe (hier hat die Aussicht allerdings ihren Preis)

Was die Isar kann, kann die Amper schon lang

Wer schon viele Spaziergänge durch die Isarauen hinter sich hat, der sollte vor die Tore Münchens blicken – zum Beispiel nach Dachau. Was in München die Isar ist, ist in Dachau die Amper. Eine idyllische Runde führt über die Amperbrücke in Dachau vorbei an Wiesen, grünem Dickicht bis nach Günding zum Naturfreundehaus. Nach dem Heizkraftwerk geht es über eine Brücke auf die andere Flussseite. Flussabwärts führt die Wanderung am Wasser bis Mitterndorf und weiter bis Dachau.

Start/Ziel: Amperbrücke bei Dachau (vom Dachauer Bahnhof mit Bus 702, 720, 722 bis Ludwig-Dill-Straße)

Amperbrücke bei Dachau (vom Dachauer Bahnhof mit Bus 702, 720, 722 bis Ludwig-Dill-Straße) Länge: ca 6 km

ca 6 km Einkehr: z. B. das Schloss Dachau Café und Restaurant

