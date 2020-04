"Zeit, den Dialog zu eröffnen" Johnny Depp ist jetzt bei Instagram

In dem Clip erklärt Depp, dass er bis jetzt keinen Grund gesehen habe, sich in den sozialen Medien zu präsentieren. Die Corona-Krise habe dies geändert, sagt der Schauspieler dann nachdenklich. "Jetzt ist es an der Zeit, den Dialog zu eröffnen, da die Bedrohung durch diesen unsichtbaren Feind" bereits enorme Schäden verursacht habe. "Ich denke, wir müssen versuchen, uns in diesen dunklen Zeiten, diesen schwierigen Zeiten gegenseitig zu helfen."