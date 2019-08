Zeigt her eure Beine! Haarentfernung: Die besten Alternativen zum Rasieren

Epilieren

Kurz und extrem schmerzhaft - noch vor ein paar Jahren waren Epiliergeräte nur etwas für Hartgesottene. Dank neuester Technologie epilieren sie mittlerweile jedoch soft und schmerzfrei - zumindest nach den ersten Malen. Beim Epilieren werden die Haare direkt an der Wurzel herausgezogen, man kann sich das Ganze in etwa wie elektrische Pinzetten vorstellen. Deshalb duscht man vor der Anwendung die zu enthaarenden Stellen am besten warm ab. Das öffnet die Poren und lässt die Haare so leichter herauskommen. Anschließend die behandelten Hautstellen eincremen, ideal ist beispielsweise ein kühlendes und beruhigendes Aloe-Vera-Gel.