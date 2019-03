Zeichen gegen Sexismus "Busengate": Das steckt hinter Palina Rojinskis freizügigen Foto

Am Montagabend erzählte Palina in Klaas' Late-Night-Show, dass sie auf ihrem Instagram-Account oft mit herabwürdigenden Kommentaren und Schlagzeilen zu kämpfen habe. "So ein Füllhorn von perversen Kommentaren habe ich persönlich noch nie irgendwo gesehen", entgegnete ihr Klaas entsetzt, woraufhin die 33-Jährige noch hinterherschob: "Ich zeige ja noch nicht mal viel Haut und dann passiert das trotzdem."