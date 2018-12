Der 37-jährige Vater von Alex konnte das Mobbing zuerst nicht verhindern. "Wir mussten wegen des Mobbing ständig die Schule wechseln. In seiner jetzigen Schule lief es zunächst gut, aber andere Kinder fingen an, ihn anzugreifen", sagte er gegenüber der englischen "The Sun". "Er weinte jeden Tag vor der Schule und weigerte sich hinzugehen, wir waren völlig machtlos", beschreibt er die Situation weiter.