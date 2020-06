Wildblumenwiesen im Park von Schloss Bellevue gefordert

Die makellosen Rasenflächen im Schlosspark, deren Ansicht keine Blume stört, mögen zwar bei Bürgerfesten des Bundespräsidenten von Vorteil sein, weil keine Wildblumenwiesen niedergetrampelt werden. Doch genau diese mahnt nun Angela Brogsitter-Finck aus Waakirchen in einem Schreiben an, das der AZ vorliegt. Die Vorsitzende der "Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal" (SGT) appelliert an Steinmeiers "wichtige Vorreiterrolle" in Sachen Artenschutz und verweist dabei auf das erfolgreiche bayerische Volksbegehren "Rettet die Bienen". Diese hätten in seinem Schlosspark keine Überlebenschance, da sein Amtssitz nur "tote" Grünflächen aufweise.