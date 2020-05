Zehntägige Staatstrauer Schweigeminute: Spanische Königsfamilie trauert um Corona-Opfer

König Felipe VI. von Spanien (52), seine Ehefrau Königin Letizia (47) und die beiden gemeinsamen Töchter, Kronprinzessin Leonor (14) und Prinzessin Sofia (13), nahmen an einer Schweigeminute teil. Zum Auftakt der zehntätigen Staatstrauer für die zahlreichen Corona-Opfer im Land fand diese am heutigen Mittwoch (27. Juni) ab 12 Uhr statt. Die Königsfamilie zeigte sich mit ernster Miene und komplett in Schwarz gekleidet vor dem Zarzuela-Palast in Madrid.