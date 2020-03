So hält sich Kaul während der Corona-Krise fit

Wie und wo können Sie in diesen Zeiten überhaupt trainieren?

Ich bin seit ein paar Wochen in der Einliegerwohnung meiner Eltern in Saulheim. Da gibt es wenigstens einen Garten – anders als in meiner kleinen Wohnung in Mainz. Da habe ich ein Ruder- und ein Fahrrad-Ergometer, ein paar Gewichte und Medizinbälle. Ein bisschen was geht also schon, aber das ist natürlich nicht das, was man sonst Ende März trainieren würde. Das ganze Technik-Training fällt halt weg, was im Zehnkampf natürlich ein großer Bestandteil ist. Auch die intensiven Läufe fallen aus.