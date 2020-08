Ermittlungen gegen Bauarbeiter eingeleitet

Die Zöllner der Finanzkontrolle nahmen die Bauarbeiter am 6. August auf der Baustelle fest, auf der Dienststelle wurden sie dann zu ihrem Aufenthalt in Deutschland und ihrer Beschäftigung vernommen. Die Staatsanwaltschaft München I legte für jeden der Serben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro fest.