"Die Bayerinnen und Bayern standen in Schnee und Kälte Schlange vor den Rathäusern, um die Politik der schwarz-orangen Landesregierung zu einem Richtungswechsel zu zwingen", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann am Sonntag der AZ. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die benötigten Eintragungen schon vor Ablauf der Frist zusammen haben und hoffnungsvoll, das Volksbegehren Artenvielfalt bis Mittwochabend zum bislang erfolgreichsten in Bayern machen zu können."