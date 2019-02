Zehn neue Folgen ohne sie Hauptdarstellerin steigt aus Serie aus

Jessica Ginkel war 2013 zum Cast der Serie gestoßen und spielt seitdem die Lehrerin, und mittlerweile auch Vollmers Lebensgefährtin, Karin Noske. Am 7. März wird die letzte Folge der aktuellen Staffel laufen, in der sie ihren Abschied feiern wird. Mit der Figur der "Karin Noske" habe sie eine Rolle verkörpern können, "die mir eine Spannbreite von Spielmöglichkeiten geboten hat", so die Schauspielerin. "Aber für mich ist nun der rechte Zeitpunkt gekommen, meine Reise fortzusetzen und daher verlasse ich den 'Lehrer' mit einem lachenden und einem weinenden Auge."