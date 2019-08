Bad Endorf - Bei einer Kontrolle in einem Nachtzug von Rom nach München haben Schleierfahnder der Grenzpolizei am Dienstag einen großen Fund gemacht. In einem Koffer entdeckten die Beamten mehrere Päckchen mit einem Gesamtgewicht von etwa zehn Kilogramm Marihuana. Als Besitzer des Koffers konnte ein 23-jähriger Reisender ausgemacht werden.