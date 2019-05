Zehn Jahre nach "Wickie" Jonas Hämmerle: "Ich will als Schauspieler weitermachen"

Studium in Schottland

"Ich will als Schauspieler weitermachen", bestätigt Hämmerle im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Aktuell studiert er "Film und Fernsehen in Glasgow". Dabei hält er sich auch "die Option Regie noch offen", wie er sagt, aber es solle "auf jeden Fall zum Film gehen". Warum er in Schottland studiert? "Ich war auf einer deutsch-amerikanischen Schule, deshalb war der englischsprachige Raum interessant für mich. Und in Schottland sind gute Unis, die auch bezahlbar sind."