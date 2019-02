Zehn Jahre nach "Breaking Bad" Bryan Cranston übernimmt Hauptrolle in neuer Serie "Your Honor"

"Your Honor" basiert auf dem israelischen Original "Kvodo", ein Thriller, der sich durch alle Schichten New Orleans zieht. Cranston wird einen hochangesehenen Richter spielen, dessen Sohn in einen Unfall mit Fahrerflucht involviert wird, was Cranstons Figur ein Netz aus Lügen und Betrug flechten lässt. Wie schon bei "Breaking Bad" soll es spannend, düster und moralisch komplex werden. Die Produktion beginnt im Oktober.