Das verriet die 49-Jährige jetzt in einem Gespräch mit "Empire"-Star Taraji P. Henson (48) für das Magazin "Variety". Henson fragte die Schauspielerin, ob sie jemals daran gedacht habe, bei "Grey's" abzuspringen. Pompeo antwortete: "Da gab es viele Momente." In den ersten zehn Jahren gab es offenbar am Set viele Schwierigkeiten. "Wir hatten echte Probleme mit unseren Umgangsformen, sehr schlechtes Verhalten, ein richtig vergiftetes Arbeitsklima." Welche Probleme sie damit genau meinte und wen, sagte Pompeo nicht.