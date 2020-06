Zehn Jahre Bukow und König Rostock-"Polizeiruf": Abschied von Veit Bukow

Über Veit Bukow sagt er

"Veit Bukow ist ein Ganove, aber ich habe nie den Ganoven gespielt. Wenn alle Ganoven so aussähen, wie sie in den meisten Filmen aussehen, dann würden alle Bösewichte in Politik und Gesellschaft sofort erkennbar sein", so Klaus Manchen. "Veit Bukow sorgt für seine Familie bis zum Gehtnichtmehr", schwärmt der Schauspieler im Gespräch mit dem Sender weiter über seine bis dato wiederkehrende Rolle im Rostock-"Polizeiruf". Veit Bukow sei ein Mensch mit Herz und Seele gewesen.