München - Trotz der inzwischen zehn festgestellten Corona-Infizierten in Bayern und des steilen Anstiegs der Infektionen in China reagieren Deutschlands Flughäfen bislang kaum. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) drängt deswegen auf bundeseinheitliche Vorsorgemaßnahmen an Airports, an denen immer noch Maschinen aus China ankommen. Zumindest sollte man Passagiere, die aus der Volksrepublik anreisen, befragen, sagte die Ministerin am Dienstag in München.