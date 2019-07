Zehn Episoden bestellt Offiziell: Die Serie "Gossip Girl" bekommt ein Reboot

Der Streamingdienst HBO Max soll im Frühjahr 2020 in den USA an den Start gehen. Unter anderem werden "Friends", "Game of Thrones", "Pretty Little Liars" sowie "Der Prinz von Bel-Air" dort zu sehen sein. Das neue "Gossip Girl" ist nicht die einzige Show, die exklusiv für HBO Max produziert wird. Zum Beispiel werden bei dem Dienst auch "Dune: The Sisterhood", "Tokyo Vice" mit Ansel Elgort sowie "The Flight Attendant" mit Kaley Cuoco veröffentlicht.