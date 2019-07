ZDFzeit, Um Himmels Willen,... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Mensch Merkel! - Widersprüche einer Kanzlerin, Doku

Es ist eine beispiellose Karriere: Eine Physikerin aus dem Osten wird Kanzlerin des vereinten Deutschland und hält sich viele Jahre an der Macht. Weggefährten und Kritiker nehmen Stellung: zu Krisen, Erfolgen und Niederlagen einer ungewöhnlichen Kanzlerschaft. Am 17.07.2019 wird Angela Merkel 65. Was bleibt von der Kanzlerschaft, wenn ihre Ära endet?