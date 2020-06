ZDFzeit, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Ilse DeLange wird 1977 in Almelo (Niederlande) geboren. Schon in jungen Jahren spielt sie Gitarre und komponiert eigene Songs. Die Country-Musikerin schafft mit dem Debütalbum "World of Hurt" im Jahr 1998 ihren internationalen Durchbruch. Im Jahr 2004 wird sie als beste niederländische Sängerin ausgezeichnet. 2008 veröffentlicht DeLange ihr fünftes Album "Incredible". Im Mai 2014 vertritt sie mit The Common Linnets die Niederlande beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Die Band erreicht den zweiten Platz, ihr Song landet in 14 Ländern auf Platz 1.