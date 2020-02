ZDF und Constantin Television Uli Edel dreht Event-Serie über Friedrichstadt-Palast

"Das erste Mal bringt eine Serie Varieté, Show, Tanz und Revue in einer großen emotionalen und packenden Geschichte zusammen ins deutsche Fernsehen. [...] Wir erzählen auf der großen, bunten und glamourösen Bühne des Friedrichstadt-Palastes eine deutsch-deutsche Familiengeschichte, in der gezeigt wird, welche außerordentliche Talente wir in diesem Land im Bereich der Schauspielerei, des Tanzes und der Choreographie haben", sagt Oliver Berben (48), Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien der Constantin Film, über das Serienprojekt.