ZDF neo: Ein TV-Sechsteiler nach Motiven des Bestsellers "Parfum": Patrick Süskind am Niederrhein

Die Ermittlungen fächern nicht nur verkorkste Psychen hinter mehr oder weniger (Bordellbesitzer) bürgerlichen Fassaden auf, sondern auch die Frage: Wie wirken Verletzungen in der Jugendzeit in das gesamte Leben nach? Das alles ist elegant verflochten, ungemein spannend und atmosphärisch beklemmend erzählt, wobei die Kunst auch darin bestand, physische und psychische Gewalt zu zeigen, ohne sie gewaltsam darzustellen. Wer eine Süskind-Verfilmung erwartet, wird enttäuscht, wer einen packenden, atmosphärisch dichten und intelligenten Krimi sehen will, dessen Reiz auch in den neu verarbeiteten „Parfüm“-Romanmotiven liegt, bekommt hier höchste TV-Serien-Kultur.

14. November, 22 Uhr auf ZDFneo