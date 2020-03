ZDF-Dreiteiler "Unterleuten: Das zerrissene Dorf": Bestsellerverfilmung mit Starpower

Wann werden die drei Teile ausgestrahlt?

Das ZDF zeigt den ersten Teil des Dreiteilers "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" am heutigen Montag (9. März). Teil zwei wird am Mittwoch (11. März) ausgestrahlt und Teil drei am Donnerstag (12. März) - alle Filme starten jeweils um 20:15 Uhr. Wer nach dem Auftakt gleich wissen möchte, wie es weitergeht - was ziemlich wahrscheinlich ist - kann sich alle Folgen bereits in der ZDF-Mediathek ansehen.