Patrick Lindner (59, "Anna Lena") hat in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung deutliche Worte zu seiner derzeitigen finanziellen Situation gefunden. Er habe "so gut wie keine Einnahmen", erklärt der Schlagerstar. "Denn da nur wenig Schlager im Radio gespielt wird, sind auch die Zahlungen der GEMA minimal." Am 8. März war Lindners letzter Bühnenauftritt. "Danach wurde meine ausverkaufte Tournee mit 25 Konzerten und etwa 25 weiteren Auftritten abgesagt", erzählt der Sänger.