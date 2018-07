"Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" Neuer Job für Ilka Bessin: Cindy aus Marzahn hilft Hartz-IV-Empfängern

Reicht Geld allein aus?

Die 46-Jährige will helfen. Gemeinsam mit Heinz Buschkowsky (69), dem Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln, und dem Gründungsexperten Felix Thönnessen (37) gibt sie in der neuen RTL-Show drei Hartz-IV-Familien die Chance auf ein neues Leben. Sobald diese sich von allen Sozialleistungen abgemeldet haben, wird ihnen Bargeld in Höhe von 25.000 bis 33.000 Euro zur Verfügung gestellt. Genau die Summe, die dem gesamten Jahresbezug einer Hartz-IV-Familie entspricht, abhängig von Wohnort und Anzahl der Kinder.