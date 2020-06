Zahlreiche Top-Stars trauern Matthew McConaughey verdankt Joel Schumacher seine Karriere

Oscarpreisträger Michael Douglas (75, "Wall Street"), der mit Joel Schumacher die schwarzhumorige Satire "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" (1993) drehte, schreibt auf Instagram: "Was für ein Verlust! Joel, so talentiert und einfühlsam. Mit dir an 'Falling Down' zu arbeiten, war eine meiner besten beruflichen Erfahrungen. RIP".

Und noch eine Oscarpreisträgerin trauert via Social Media: Die Australierin Nicole Kidman (53, "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit") teilt in ihrer Instagram-Story eine Fotocollage. Auf dem einen Foto sind sie und der verstorbene Regisseur bei einem gemeinsamen Termin im Rahmen der Comicverfilmung "Batman Forever" (1995) zu sehen, auf dem anderen bei der Arbeit zum Psychothriller "Trespass" (2011) - Schumachers vorletzter Regiearbeit.

"Ich bin untröstlich. Joel zeichnete sich durch Intelligenz, Mitgefühl und Humor aus - ein Regisseur mit einem Augenzwinkern, einem fürsorglichen Charakter und vielen erzählenswerten Geschichten. Er wird uns fehlen", kommentiert Kidman ihren Post.