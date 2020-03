Zahlen und Fakten Jubiläumswoche: "Das perfekte Dinner" feiert 3.500 Folgen

Rundes Jubiläum für "Das perfekte Dinner"! Die beliebte VOX-Sendung feiert 3.500 Folgen und ist damit die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku in der deutschen Fernsehlandschaft. Seit 2006 lockt die Show jeden Vorabend von Montag bis Freitag Kochfans vor die Bildschirme. "Ich habe von Anfang an gespürt: Das wird ein Dauerbrenner!", freut sich Katja Rieger, Produzentin der Sendung.