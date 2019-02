Zahlen für München Wer weiter pendelt, zahlt weniger fürs Haus

Die Preise legen auch im Umland zu

Und auch nur, wenn sie schnell sind: Die Preise im Umland legen zu, und zwar schneller als in der Stadt. Um 62 Prozent sind die Preise um München herum in den letzten fünf Jahren gestiegen. Was die Untersuchung von Immowelt ergeben hat, haben sich die Hauskäufer wohl schon länger selbst gedacht. Die Pendlerströme nehmen schon seit geraumer Zeit zu.