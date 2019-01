Die Zahlen, die die zuständige Deutsche Flugsicherung nun veröffentlicht hat, zeigen zudem, dass immer häufiger Drohnen in der Nähe von Airports unterwegs sind. 2018 wurden in München 14 Störungen im Zusammenhang mit den Kleinfluggeräten registriert, doppelt so viele wie 2017. Im Großraum aller deutschen Flughäfen seien 125 Fälle gemeldet worden, erklärte das bundeseigene Unternehmen in Langen.