YouTuber und Sänger im Clinch Jake Paul hätte sich fast mit Zayn Malik geprügelt

YouTube-Star Jake Paul (23) ist im Moment nicht gut auf den ehemaligen One-Direction-Sänger Zayn Malik (27, "A Whole New World") und dessen Freundin Gigi Hadid (24) zu sprechen. Bei Twitter gab Paul preis, dass es vor Kurzem fast zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und Malik gekommen wäre. In seinem Tweet beleidigt er den Musiker dann auch noch, was Hadid dazu veranlasste zurückzuschießen und ihren Freund zu verteidigen.