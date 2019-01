München - Verlässt Renato Sanches den FC Bayern im Sommer? Noch immer hat es der Europameister von 2016 nicht geschafft, sich beim deutschen Rekordmeister durchzusetzen. In der Hinrunde stand er wettbewerbsübergreifend in lediglich 16 Partien auf dem Feld und war an drei Treffern beteiligt. Von einem Stammplatz im Bayern-Mittelfeld ist der Portugiese noch weit entfernt.