Abelshauser: "Tiefe in der Mannschaft unsere große Stärke"

Eder, der vom Tegernsee stammt, steht bei acht Saisontreffern. Seine bis dahin beste Ausbeute waren zwei Tore in der Saison 2016/17. "Mich freut es, dass sie nicht nur Teil der Mannschaft sind und mitlaufen, sondern auch in wichtigen Situationen Tore und Punkte machen. Diese Tiefe in der Mannschaft ist unsere große Stärke", sagte Abeltshauser.

Und die zahlt sich immer mehr aus. Der Sieg in Berlin war bereits der achte Erfolg in Serie für den EHC. Genau eine Woche vor dem Champions-League-Finale in Göteborg kommen die Red Bulls immer besser in Form.