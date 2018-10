Nach einer verkorksten Leih-Saison auf der Insel bei Swansea City findet der 21-Jährige unter Bayerns neuem Trainer Niko Kovac wieder zurück in die Spur und ist einer der wenigen Spieler, die sich momentan in Normalform befinden. Der Coach setzte den Portugiesen in den letzten vier Ligaspielen ein, in der Champions League gelang Sanches gegen seinen Ex-Klub Benfica Lissabon sogar ein Tor.