Youngster des FC Bayern Angreifer Franck Evina unterschreibt Profivertrag

Bei den Bayern wird also fleißig für die Zukunft geplant. Am Freitag verlängerten bereits Arjen Robben und Rafinha ihre Verträge, Franck Ribéry hängt ebenfalls noch ein Jahr dran. In Lars Lukas Mai haben die Münchner bereits vor einigen Wochen einen hochtalentierten Jugendspieler langfristig an den Verein gebunden.