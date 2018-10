Youngster beim EHC Daubner, Quaas und Co.: Jugendliche Energie

Der Weg vom Jugendverein ins Profiteam

Das Entwicklungsrezept für die Talente ist dabei stets ähnlich. Von ihren Jugendvereinen kommen sie in die Red-Bull-Organisation, wo sie an der Nachwuchsakademie in Liefering (Österreich) und im Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg weiter ausgebildet werden. Anschließend können sie beim SC Riessersee, dem Kooperationspartner des EHC Red Bull in der Oberliga, erste Erfahrungen im Männerbereich sammeln, meistens per Förderlizenz auch mit Spielrecht für die DEL ausgestattet.