Sat.1 setzt seine Reality-TV-Offensive fort: Bereits im Sommer 2019 kündigte der Sender ein neues Format an, nun steht der Starttermin fest. Ab dem 25. März läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr "Promis unter Palmen". In der neuen Show werden zehn mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten gemeinsam in eine Luxusvilla einziehen und um eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro kämpfen. Wie bei "Promi Big Brother" werden sie dabei 24 Stunden täglich von Kameras beobachtet.