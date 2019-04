Danach schüttelte der EHC die Schockstarre ein wenig ab, John Mitchell traf nur die Latte (13.). München, das ohne die verletzten Konrad Abeltshauser, Justin Shugg, Maximilian Kastner, Jason Jaffray und Topscorer Mark Voakes, der nach einem Check gegen die Bande in Spiel zwei mit einer Unterkörperverletzung ausfällt, auskommen musste, war trotzdem ständig im Verteidigungsmodus. In der 17. Minute jubelten die Mannheimer erneut. Markus Eisenschmid mit dem Treffer – doch die Schiedsrichter erkannten das Tor richtigerweise wegen hohen Stocks nicht an.

Frank Mauer: "Das war ein herber Dämpfer"

"Das war ein herber Dämpfer gleich zu Beginn, da müssen wir durch, es hilft ja alles nichts. Wir müssen hart arbeiten, wir schauen den Adlern beim Spielen zu, das ist nicht gut genug für so eine Mannschaft", sagte Münchens Nationalstürmer Frank Mauer in der Drittelpause. Noch in Spiel eins war er in der Overtime zum 2:1-Matchwinner avanciert.

Spiel zwei am Samstag hatten die Adler in einer hitzigen Eisschlacht mit 3:0 gewonnen. Die war so emotions- und testosterongeladen, dass beide Mannschaften sich auch nach Ende des ersten Drittels Faustkampf-Scharmützel leisteten. Die DEL belegte am Montag beide Trainer – Münchens Don Jackson und Mannheims Pavel Gross – mit Geldstrafen, weil sie "zugelassen haben, dass sich Spieler von der Bank kommend an Auseinandersetzungen auf dem Eis beteiligten".

Nach der Drittelpause drehte München kurzzeitig auf, doch der nächste Tiefschlag ließ nicht lange auf sich warten. In der 26. Minute schoss Desjardins EHC-Verteidiger Ryan Button an, von dessen Schienbein sprang der Puck ins Netz – 3:0!

Andreas Eder: "Wir sind zu hundert Prozent da"

"Irgendwann müssen wir ein Tor schießen, egal wie. Wir sind jetzt zu hundert Prozent da", sagte EHC-Stürmer Andreas Eder. Prophetische Worte, Patrick Hager nutzte gleich danach eine Überzahl zum 3:1 (31.). Das erste Münchner Powerplay-Tor überhaupt in der Finalserie.

Im letzten Drittel setzten die Mannheimer den Schlusspunkt – Tommi Huhtala netzte zum 4:1-Endstand ein (57.). München fiel nur noch durch dumme Frustfouls auf. So hat der Serienmeister keine Chance auf den vierten Titel en suite. Die Adler im Aufwind, der EHC im Sinkflug.