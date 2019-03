FC Bayern: Was wird aus Callum Hudson-Odoi

Wieder scheint der FC Bayern also an einem Talent aus England interessiert zu sein. Bereits im vergangenen Winter wollten die Münchner mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea einen vielversprechenden Flügelspieler holen – der deutsche Rekordmeister soll mehrere Angebote abgegeben haben. Doch obwohl auch der 18-Jährige in die Bundesliga kommen wollte, stellte sich der FC Chelsea quer und verweigerte einen Transfer.