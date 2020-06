X-Men - Apocalypse, Masterminds, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Macau, Urlaubsserie

Die Reiseroute führt "Das Traumschiff" dieses Mal nach Macau. Kapitän Burger (Sascha Hehn), seiner Crew und den Passagieren steht eine ereignisreiche Reise bevor. Mit an Bord ist das junge Paar Nadja (Sarah Alles) und Kim (Yung Ngo). Beide haben einen gemeinsamen Traum: ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dafür fehlt ihnen jedoch nicht nur Geld, sondern auch Kims Bruder, den er über einen Schleuser in Macau "freikaufen" möchte. An Bord der "MS Amadea" arbeiten beide hart dafür.