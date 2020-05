WWE-Star tot aufgefunden Dwayne "The Rock" Johnson trauert um "tollen Kerl" Shad Gaspard

Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (48, "Jumanji") hat sich von Wrestling-Kollege Shad Gaspard (1981-2020) auf Instagram verabschiedet. Der seit Sonntag nach einem Bade-Unfall vermisste WWE-Star wurde am Mittwoch tot aufgefunden. "Es tut weh. Toller Kerl. Mein Beileid und meine ganze Liebe gehen an Shad Gaspards Frau, seinen Sohn und die Familie," schreibt Johnson in dem Post. Auf dem dazugehörigen Bild ist er mit Gaspard auf einer Veranstaltung zu sehen.