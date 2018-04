Frankfurt - Glückliche Preisträger, prominente Gäste und spektakuläre Live-Acts – der "PRG Live Entertainment Award (LEA)" machte seinem Namen auch in seiner 13. Auflage am Montagabend alle Ehre. Mehr als 1.400 Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik feierten in der Frankfurter Festhalle in diesem Jahr unter dem Motto "All you need is bunt".