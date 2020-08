Als er am Morgen aufwachte, war es fast schon zu spät: "Ich konnte nicht mehr sprechen, meine Frau hat dann sofort den Notarzt gerufen. In der Klinik bekam ich dann die bittere Diagnose, dass ich einen Schlaganfall gehabt habe." Da bei einem Schlaganfall gerade die ersten Stunden entscheidend sind, habe Weber leider "wertvolle Stunden verloren". Neun Tage musste er in der Überwachungsstation des Stuttgarter Krankenhauses bleiben. Dort wurde er auch künstlich ernährt, denn er konnte nicht mehr schlucken.