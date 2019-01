Wurde ihm die Häme zu viel? John Travolta startet mit einer Glatze ins neue Jahr

Die Haare sind ab

Gemeinsam mit seiner Tochter Elle Bleu (18) posiert der Schauspieler für ein Vater-Tochter-Bild, das vermutlich am Silvesterabend entstanden ist. "Ich hoffe, jeder ist gut in das neue Jahr gestartet", schrieb Travolta dazu. Doch weder Elle Bleu noch das halbleere Martiniglas, das der 64-Jährige in die Kamera hält, erhaschen die Aufmerksamkeit seiner rund eine Million Follower. Viel interessanter scheint für sie der kahlrasierte Kopf des Schauspielers zu sein. Zu der bislang zuvor noch nie gesehenen Glatze trägt Travolta einen kurzen Bart sowie Anzug und Fliege.