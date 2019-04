Wunsch für die Zukunft Anna Faris hofft auf gemeinsame Familienfeste mit Ex-Mann Chris Pratt

Die beiden erziehen ihren Sohn Jack (6) gemeinsam: Dafür haben sie eingewilligt, nicht mehr als fünf Meilen voneinander entfernt zu leben. Anna Faris erzählte weiter, dass sie glücklich darüber sei, dass sie und Chris Pratt trotz der Scheidung respektvoll miteinander umgehen können. Jetzt wünsche sie sich, dass man mit zunehmendem Alter von Jack auch mal ein gemeinsames Thanksgiving-Dinner haben sollte. "Es gibt so viel Freundlichkeit und Liebe zwischen uns und ich weiß, dass wir beide dieses Ziel erreichen wollen: Das hört sich lahm und optimistisch an, aber das ist es, was ich will", so die Schauspielerin.