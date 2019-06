Hochzeit nach knapp sieben Jahren inniger Liebe. Das romantische Jawort und ewige Treue versprachen sich Gregor Teicher und seine Stephanie erst standesamtlich am Tegernsee, dann in der St. Sixtus Kirche in Schliersee. "Der Moment in der Kirche war wundervoll. Meine Aufregung war ab diesem Moment verflogen und ich habe jede Sekunde genossen. Besonders schön war der Moment, als Gregor meinen Schleier gelüftet hat", sagt die überglückliche Braut am Sonntag zur AZ.