"Wunderbares Projekt" Nach dem Jurybeben bei "DSDS": Oana Nechiti blickt dankbar zurück

Am Schluss bedankt sie sich noch beim Sender und vielen Künstlern, dass sie ihr den Juryjob "zugetraut" und sie dabei "unterstützt" haben. "Ich freue mich auf alles, was die Zukunft für mich vorbereitet hat. P.S. Wo würdet ihr mich gern in die Zukunft sehen?", fragt Oana Nechiti ihre Follower. Die Antwort ist eindeutig: "Ganz klar bei 'Let's Dance'", heißt es fast unisono. Seit 2013 ist sie immer wieder als Profitänzerin und Choreografin bei der Promi-Tanzshow (RTL) dabei.